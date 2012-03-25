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صبيا.. نزع ملكية عقارات بطريق الملك فيصل لتحسين حركة المرور

تمهيدًا لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم الموقع

نزعت بلدية محافظة صبيا ملكية عدد من العقارات في طريق الملك فيصل تمهيدًا لاستكمال المتبقي، وتوسعة وتنظيم الموقع.

وفيما يأتي ذلك تحسينًا للحركة المرورية، وتسهيلاً لوصول الخدمات، واستمرارًا لأعمالها الميدانية في متابعة الأحياء العشوائية، أوضح رئيس البلدية، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وتسهيل وصول الخدمات للسكان، نزعت البلدية صباح اليوم تمهيدًا لاستكمال المتبقي ملكية عقارات منزوعة في طريق الملك فيصل بصبيا.

وأشار "دغريري" إلى أن الأعمال متواصلة في ظل خطة عمل واضحة، هدفها الأساسي هو تنظيم الحركة، وتوفير الخدمات داخل المواقع المستهدفة في صبيا.

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صبيا.. نزع ملكية عقارات بطريق الملك فيصل لتحسين حركة المرور
سبق

نزعت بلدية محافظة صبيا ملكية عدد من العقارات في طريق الملك فيصل تمهيدًا لاستكمال المتبقي، وتوسعة وتنظيم الموقع.

وفيما يأتي ذلك تحسينًا للحركة المرورية، وتسهيلاً لوصول الخدمات، واستمرارًا لأعمالها الميدانية في متابعة الأحياء العشوائية، أوضح رئيس البلدية، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وتسهيل وصول الخدمات للسكان، نزعت البلدية صباح اليوم تمهيدًا لاستكمال المتبقي ملكية عقارات منزوعة في طريق الملك فيصل بصبيا.

وأشار "دغريري" إلى أن الأعمال متواصلة في ظل خطة عمل واضحة، هدفها الأساسي هو تنظيم الحركة، وتوفير الخدمات داخل المواقع المستهدفة في صبيا.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:20 AM

صبيا.. نزع ملكية عقارات بطريق الملك فيصل لتحسين حركة المرور

تمهيدًا لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم الموقع

A A A
محمد المواسي - صبيا
0
1,044

نزعت بلدية محافظة صبيا ملكية عدد من العقارات في طريق الملك فيصل تمهيدًا لاستكمال المتبقي، وتوسعة وتنظيم الموقع.

وفيما يأتي ذلك تحسينًا للحركة المرورية، وتسهيلاً لوصول الخدمات، واستمرارًا لأعمالها الميدانية في متابعة الأحياء العشوائية، أوضح رئيس البلدية، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وتسهيل وصول الخدمات للسكان، نزعت البلدية صباح اليوم تمهيدًا لاستكمال المتبقي ملكية عقارات منزوعة في طريق الملك فيصل بصبيا.

وأشار "دغريري" إلى أن الأعمال متواصلة في ظل خطة عمل واضحة، هدفها الأساسي هو تنظيم الحركة، وتوفير الخدمات داخل المواقع المستهدفة في صبيا.

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