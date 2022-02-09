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بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل 3 ملايين زائر خلال 2021م

المشاركات الواردة من الزوار وصلت إلى 618.241 مشاركة

استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.

وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.

وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.

أمانة جدة جدة

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بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل 3 ملايين زائر خلال 2021م
سبق

استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.

وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.

وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
02:48 PM

بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل 3 ملايين زائر خلال 2021م

المشاركات الواردة من الزوار وصلت إلى 618.241 مشاركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.

وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.

وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

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