استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر. وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن. وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.

بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل 3 ملايين زائر خلال 2021م وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-09 استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.



وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.



وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 02:48 PM

بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل 3 ملايين زائر خلال 2021م المشاركات الواردة من الزوار وصلت إلى 618.241 مشاركة





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استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.



وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.



وسجّل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافة السجلات التجارية، وتم اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.