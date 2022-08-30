خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

سجلت كوريا الجنوبية 1.487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 250.051 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أنه تم أيضًا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.284 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 287899 من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16421 حالة وفاة.