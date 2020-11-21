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"بوتين" في كلمته بقمة العشرين: الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالعالم منذ الكساد العظيم

قال: زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة السعودية.


وقال "بوتين": الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم، وأضاف أن زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم.

وتابع الرئيس الروسي في كلمته، أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة.

وقال الرئيس الروسي إننا ندعم مشروع "قمة الرياض" حول اللقاحات، وأكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا للجميع، وأن روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها.

مضيفاً، أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين" في كلمته بقمة العشرين: الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالعالم منذ الكساد العظيم
سبق

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة السعودية.


وقال "بوتين": الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم، وأضاف أن زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم.

وتابع الرئيس الروسي في كلمته، أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة.

وقال الرئيس الروسي إننا ندعم مشروع "قمة الرياض" حول اللقاحات، وأكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا للجميع، وأن روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها.

مضيفاً، أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
05:04 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
06:26 PM

"بوتين" في كلمته بقمة العشرين: الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالعالم منذ الكساد العظيم

قال: زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة السعودية.


وقال "بوتين": الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم، وأضاف أن زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم.

وتابع الرئيس الروسي في كلمته، أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة.

وقال الرئيس الروسي إننا ندعم مشروع "قمة الرياض" حول اللقاحات، وأكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا للجميع، وأن روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها.

مضيفاً، أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.

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