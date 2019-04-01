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تنبيهات "الأرصاد" لـ 6 مناطق .. أمطار ورياح متربة ورؤية تتلاشى

تشمل الرياض والشرقية والقصيم .. حالات تتواصل لمساء اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الإثنين، تنبيهات لمناطق عدة شملت: الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض والجوف والقصيم ونجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" في تنبيه متقدم للحدود الشمالية، أن المنطقة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بكل من عرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، يبدأ مع العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وفي تنبيه متقدم آخر للشرقية، أفادت "الأرصاد" بأنها تشهد حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والجبيل تمتد إلى الدمام والأحساء والقطيف وتشمل الأجزاء المجاورة لها، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة ليلاً.

ونبّهت الهيئة منطقة الرياض بتنبيه متقدم آخر، أفادت فيه بتعرُّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل: المجمعة وشقراء والزلفي والدوادمي والرياض والخرج والأفلاج والأجزاء المجاورة، يبدأ في الواحدة ظهراً ويستمر 9 ساعات.

وفي منطقة الجوف، نبّهت "الأرصاد" بشكل متقدم لوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بكل من سكاكا ودومة الجندل والأجزاء المجاورة بدءاً من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وتشهد القصيم تنبيهاً متقدماً من الحالة نفسها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة، يبدأ في الثانية عشرة ظهراً ويستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي تنبيه لمنطقة نجران أفادت الهيئة بتعرضها لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بنجران وحبونا وبدر الجنوب وما جاورها، منذ الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات "الأرصاد" لـ 6 مناطق .. أمطار ورياح متربة ورؤية تتلاشى
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الإثنين، تنبيهات لمناطق عدة شملت: الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض والجوف والقصيم ونجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" في تنبيه متقدم للحدود الشمالية، أن المنطقة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بكل من عرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، يبدأ مع العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وفي تنبيه متقدم آخر للشرقية، أفادت "الأرصاد" بأنها تشهد حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والجبيل تمتد إلى الدمام والأحساء والقطيف وتشمل الأجزاء المجاورة لها، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة ليلاً.

ونبّهت الهيئة منطقة الرياض بتنبيه متقدم آخر، أفادت فيه بتعرُّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل: المجمعة وشقراء والزلفي والدوادمي والرياض والخرج والأفلاج والأجزاء المجاورة، يبدأ في الواحدة ظهراً ويستمر 9 ساعات.

وفي منطقة الجوف، نبّهت "الأرصاد" بشكل متقدم لوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بكل من سكاكا ودومة الجندل والأجزاء المجاورة بدءاً من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وتشهد القصيم تنبيهاً متقدماً من الحالة نفسها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة، يبدأ في الثانية عشرة ظهراً ويستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي تنبيه لمنطقة نجران أفادت الهيئة بتعرضها لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بنجران وحبونا وبدر الجنوب وما جاورها، منذ الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
01:31 PM

تنبيهات "الأرصاد" لـ 6 مناطق .. أمطار ورياح متربة ورؤية تتلاشى

تشمل الرياض والشرقية والقصيم .. حالات تتواصل لمساء اليوم

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الإثنين، تنبيهات لمناطق عدة شملت: الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض والجوف والقصيم ونجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" في تنبيه متقدم للحدود الشمالية، أن المنطقة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بكل من عرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، يبدأ مع العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وفي تنبيه متقدم آخر للشرقية، أفادت "الأرصاد" بأنها تشهد حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والجبيل تمتد إلى الدمام والأحساء والقطيف وتشمل الأجزاء المجاورة لها، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة ليلاً.

ونبّهت الهيئة منطقة الرياض بتنبيه متقدم آخر، أفادت فيه بتعرُّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل: المجمعة وشقراء والزلفي والدوادمي والرياض والخرج والأفلاج والأجزاء المجاورة، يبدأ في الواحدة ظهراً ويستمر 9 ساعات.

وفي منطقة الجوف، نبّهت "الأرصاد" بشكل متقدم لوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بكل من سكاكا ودومة الجندل والأجزاء المجاورة بدءاً من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وتشهد القصيم تنبيهاً متقدماً من الحالة نفسها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة، يبدأ في الثانية عشرة ظهراً ويستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي تنبيه لمنطقة نجران أفادت الهيئة بتعرضها لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بنجران وحبونا وبدر الجنوب وما جاورها، منذ الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.

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