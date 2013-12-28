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أيام قبل إقرار لقاح أكسفورد.. كيف "سيغيّر قواعد اللعبة"

المشرفون على تطويره قالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن لقاح "أكسفورد أسترازينكا" الذي ستجري الموافقة عليه، خلال أيام، سيغيّر قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن اللقاح المنتظر يتميّز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينكا" جنيهين إسترلينيين (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح "موديرنا" بين 32 و37 دولاراً، ويبلغ ثمن جرعة فايزر- بايونتيك بين 15 و20 دولاراً.

ويحتاج لقاح فايزر- بايونتيك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح "أكسفورد أسترازينكا" بين 2 - 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني ستكون بالغت الأهمية، إذ إنها ستزيد من نطاق عمليات التطعيم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون، إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريباً، وربما يتم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات، إنها تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حالياً، تمهيداً لإقراره.

ويواجه لقاح أكسفورد انتقادات من جانب عدد العلماء الذين قالوا إنه تم حذف بعض التفاصيل الخاصة في التجارب السريرية.

لكن المشرفين على تطوير اللقاح دافعوا عنه، وقالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة.

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أيام قبل إقرار لقاح أكسفورد.. كيف "سيغيّر قواعد اللعبة"
سبق

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن لقاح "أكسفورد أسترازينكا" الذي ستجري الموافقة عليه، خلال أيام، سيغيّر قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن اللقاح المنتظر يتميّز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينكا" جنيهين إسترلينيين (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح "موديرنا" بين 32 و37 دولاراً، ويبلغ ثمن جرعة فايزر- بايونتيك بين 15 و20 دولاراً.

ويحتاج لقاح فايزر- بايونتيك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح "أكسفورد أسترازينكا" بين 2 - 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني ستكون بالغت الأهمية، إذ إنها ستزيد من نطاق عمليات التطعيم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون، إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريباً، وربما يتم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات، إنها تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حالياً، تمهيداً لإقراره.

ويواجه لقاح أكسفورد انتقادات من جانب عدد العلماء الذين قالوا إنه تم حذف بعض التفاصيل الخاصة في التجارب السريرية.

لكن المشرفين على تطوير اللقاح دافعوا عنه، وقالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:20 PM

أيام قبل إقرار لقاح أكسفورد.. كيف "سيغيّر قواعد اللعبة"

المشرفون على تطويره قالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن لقاح "أكسفورد أسترازينكا" الذي ستجري الموافقة عليه، خلال أيام، سيغيّر قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن اللقاح المنتظر يتميّز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينكا" جنيهين إسترلينيين (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح "موديرنا" بين 32 و37 دولاراً، ويبلغ ثمن جرعة فايزر- بايونتيك بين 15 و20 دولاراً.

ويحتاج لقاح فايزر- بايونتيك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح "أكسفورد أسترازينكا" بين 2 - 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني ستكون بالغت الأهمية، إذ إنها ستزيد من نطاق عمليات التطعيم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون، إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريباً، وربما يتم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات، إنها تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حالياً، تمهيداً لإقراره.

ويواجه لقاح أكسفورد انتقادات من جانب عدد العلماء الذين قالوا إنه تم حذف بعض التفاصيل الخاصة في التجارب السريرية.

لكن المشرفين على تطوير اللقاح دافعوا عنه، وقالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة.

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