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الملك يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين تسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.


وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الفريق أول راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.


وقد نقل لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحيات وتقدير رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.


كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.


كما حضره عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي
سبق

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.


وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الفريق أول راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.


وقد نقل لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحيات وتقدير رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.


كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.


كما حضره عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
02:06 PM

الملك يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين تسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.


وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الفريق أول راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.


وقد نقل لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحيات وتقدير رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.


كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.


كما حضره عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.

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