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"تقلبات الحرارة" تطرق أبواب العاصمة بقوة و"الباردة" تتعمّق .. هذه تحذيرات

تتأثر بالكتلة الهوائية القادمة من الشمال باتجاه الوسطى وتصحب معها الانخفاض

تتأثر العاصمة الرياض بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال باتجاه الأجزاء الوسطى من المملكة، التي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم المناطق.

ويُتوقع، بحسب موقع "طقس العرب"، أن تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ واضح بالكتلة الهوائية الباردة، وتنخفض درجات الحرارة من 32، يوم الأحد، إلى 24 يوم الإثنين، فيما تنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية ليل الإثنين وفجر الثلاثاء؛ ما يعني أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام؛ ما يستلزم ارتداء ملابس دافئة بما يتناسب مع هذه الأجواء.

وحذّر كادر التنبؤات في "طقس العرب" من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، التي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، كما حذّر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في مناطق واسعة.

حالة الطقس الأرصاد الرياض كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقلبات الحرارة" تطرق أبواب العاصمة بقوة و"الباردة" تتعمّق .. هذه تحذيرات
سبق

تتأثر العاصمة الرياض بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال باتجاه الأجزاء الوسطى من المملكة، التي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم المناطق.

ويُتوقع، بحسب موقع "طقس العرب"، أن تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ واضح بالكتلة الهوائية الباردة، وتنخفض درجات الحرارة من 32، يوم الأحد، إلى 24 يوم الإثنين، فيما تنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية ليل الإثنين وفجر الثلاثاء؛ ما يعني أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام؛ ما يستلزم ارتداء ملابس دافئة بما يتناسب مع هذه الأجواء.

وحذّر كادر التنبؤات في "طقس العرب" من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، التي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، كما حذّر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في مناطق واسعة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:25 AM

"تقلبات الحرارة" تطرق أبواب العاصمة بقوة و"الباردة" تتعمّق .. هذه تحذيرات

تتأثر بالكتلة الهوائية القادمة من الشمال باتجاه الوسطى وتصحب معها الانخفاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتأثر العاصمة الرياض بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال باتجاه الأجزاء الوسطى من المملكة، التي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم المناطق.

ويُتوقع، بحسب موقع "طقس العرب"، أن تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ واضح بالكتلة الهوائية الباردة، وتنخفض درجات الحرارة من 32، يوم الأحد، إلى 24 يوم الإثنين، فيما تنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية ليل الإثنين وفجر الثلاثاء؛ ما يعني أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام؛ ما يستلزم ارتداء ملابس دافئة بما يتناسب مع هذه الأجواء.

وحذّر كادر التنبؤات في "طقس العرب" من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، التي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، كما حذّر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في مناطق واسعة.

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