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"تعليم الليث": ننسق مع مستشفى عيون متخصص بجدة لعلاج "المتعاني"

بعد توجيهات "آل الشيخ" بالوقوف على حالته الصحية وتقديم الرعاية له

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث، أنها تتابع حالة "طفل الليث" محمد منسي عوض الله الغموي المتعاني، الذي ‏وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالوقوف على حالته الصحية.

وقالت الإدارة: إنه يتم الآن التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في العيون بمحافظة جدة، وتقديم الرعاية التعليمية له داخل المدرسة؛ حيث يعاني من مرض في عينيه.

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث طالب الصف الخامس مريض العينين حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الليث": ننسق مع مستشفى عيون متخصص بجدة لعلاج "المتعاني"
سبق

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث، أنها تتابع حالة "طفل الليث" محمد منسي عوض الله الغموي المتعاني، الذي ‏وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالوقوف على حالته الصحية.

وقالت الإدارة: إنه يتم الآن التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في العيون بمحافظة جدة، وتقديم الرعاية التعليمية له داخل المدرسة؛ حيث يعاني من مرض في عينيه.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:06 PM

"تعليم الليث": ننسق مع مستشفى عيون متخصص بجدة لعلاج "المتعاني"

بعد توجيهات "آل الشيخ" بالوقوف على حالته الصحية وتقديم الرعاية له

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
3,866

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث، أنها تتابع حالة "طفل الليث" محمد منسي عوض الله الغموي المتعاني، الذي ‏وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالوقوف على حالته الصحية.

وقالت الإدارة: إنه يتم الآن التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في العيون بمحافظة جدة، وتقديم الرعاية التعليمية له داخل المدرسة؛ حيث يعاني من مرض في عينيه.

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