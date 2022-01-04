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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 124 وفاة جديدة بالهند و51 بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر، وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليونًا منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى جانب 51 وفاة، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفًا و226 شخصًا؛ بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 124 وفاة جديدة بالهند و51 بكوريا الجنوبية
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر، وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليونًا منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى جانب 51 وفاة، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفًا و226 شخصًا؛ بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:31 AM

ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 124 وفاة جديدة بالهند و51 بكوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نيودلهي
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر، وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليونًا منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى جانب 51 وفاة، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفًا و226 شخصًا؛ بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,171
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,194
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,668
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2.5 مليار ..

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