أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8124.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وأسمنت المدينة، وشمس، والتعاونية، وأسواق عبدالله العثيم؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وإليانز إس إف، والأسماك، ووفرة؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و9.28%. وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي؛ هي الأكثرَ نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومهارة، وسابك؛ هي الأكثرَ نشاطًا في القيمة. وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 152.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6359.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم، تقاسمتها 481 صفقة.

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8124.11 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-08 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8124.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وأسمنت المدينة، وشمس، والتعاونية، وأسواق عبدالله العثيم؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وإليانز إس إف، والأسماك، ووفرة؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و9.28%.



وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي؛ هي الأكثرَ نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومهارة، وسابك؛ هي الأكثرَ نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 152.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6359.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم، تقاسمتها 481 صفقة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 04:11 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8124.11 نقطة بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم





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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8124.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وأسمنت المدينة، وشمس، والتعاونية، وأسواق عبدالله العثيم؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وإليانز إس إف، والأسماك، ووفرة؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و9.28%.



وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي؛ هي الأكثرَ نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومهارة، وسابك؛ هي الأكثرَ نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 152.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6359.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم، تقاسمتها 481 صفقة.