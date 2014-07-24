النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم الجمعة.. تونس تسجل 4829 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 560 ألفا و826 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفاً و52 حالة وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليوم الجمعة.. تونس تسجل 4829 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 560 ألفا و826 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفاً و52 حالة وفاة.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
04:08 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:35 AM

اليوم الجمعة.. تونس تسجل 4829 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
427

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 560 ألفا و826 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفاً و52 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة