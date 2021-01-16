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سيناريوهان لتفشّي "كورونا" في 2021 كما توقعها علماء صينيون

الأقلّ ضررًا يتطلّب جهودًا جبّارة ومخاوف من تكيُّفه مع جسم الإنسان

توقّع فريق من العلماء الصينيين سيناريوهين لتفشّي جائحة فيروس كورونا في العالم عام 2021.

وخلصت المجموعة المكونة من خبراء مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجيش الصيني، وعدد من المعاهد البحثية، حسبما ذكرت صحيفة South China Morning Post؛ إلى أنه في أسوأ السيناريوهات سيرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في أنحاء العالم من 92 مليونًا حاليًّا إلى 170 مليونًا في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح رئيس المجموعة البروفيسور شو جيانغو، أن خمس الإصابات في العالم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، وأضاف: "بحلول أوائل مارس قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة من كوفيد-19 إلى خمسة ملايين".

وأشار تقرير الخبراء الصينيين، بحسب روسيا اليوم، إلى أن تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يتطلّب أن يلتزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتتخذ حكومات الدول تدابير فعّالة فعلًا، مع استمرار برنامج التطعيم الشامل دون انقطاع.

لكن حتى إذا تحقّقت هذه الشروط، فإنه وفقًا لحسابات العلماء الصينيين، سيحصد كورونا أرواح نحو 300 ألف شخص آخرين حول العالم بحلول بداية مارس المقبل.

وحسب التقرير: فإن المشكلة الرئيسية هي أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، مثل الإنفلونزا، يتطور ويتحور، وقد يؤدي تكيفه مع جسم الإنسان إلى اكتساب المرض طابعًا موسميًّا، مما سيعقد بشكل كبير جهود مكافحته.

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سيناريوهان لتفشّي "كورونا" في 2021 كما توقعها علماء صينيون
سبق

توقّع فريق من العلماء الصينيين سيناريوهين لتفشّي جائحة فيروس كورونا في العالم عام 2021.

وخلصت المجموعة المكونة من خبراء مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجيش الصيني، وعدد من المعاهد البحثية، حسبما ذكرت صحيفة South China Morning Post؛ إلى أنه في أسوأ السيناريوهات سيرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في أنحاء العالم من 92 مليونًا حاليًّا إلى 170 مليونًا في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح رئيس المجموعة البروفيسور شو جيانغو، أن خمس الإصابات في العالم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، وأضاف: "بحلول أوائل مارس قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة من كوفيد-19 إلى خمسة ملايين".

وأشار تقرير الخبراء الصينيين، بحسب روسيا اليوم، إلى أن تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يتطلّب أن يلتزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتتخذ حكومات الدول تدابير فعّالة فعلًا، مع استمرار برنامج التطعيم الشامل دون انقطاع.

لكن حتى إذا تحقّقت هذه الشروط، فإنه وفقًا لحسابات العلماء الصينيين، سيحصد كورونا أرواح نحو 300 ألف شخص آخرين حول العالم بحلول بداية مارس المقبل.

وحسب التقرير: فإن المشكلة الرئيسية هي أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، مثل الإنفلونزا، يتطور ويتحور، وقد يؤدي تكيفه مع جسم الإنسان إلى اكتساب المرض طابعًا موسميًّا، مما سيعقد بشكل كبير جهود مكافحته.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:50 PM

سيناريوهان لتفشّي "كورونا" في 2021 كما توقعها علماء صينيون

الأقلّ ضررًا يتطلّب جهودًا جبّارة ومخاوف من تكيُّفه مع جسم الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع فريق من العلماء الصينيين سيناريوهين لتفشّي جائحة فيروس كورونا في العالم عام 2021.

وخلصت المجموعة المكونة من خبراء مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجيش الصيني، وعدد من المعاهد البحثية، حسبما ذكرت صحيفة South China Morning Post؛ إلى أنه في أسوأ السيناريوهات سيرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في أنحاء العالم من 92 مليونًا حاليًّا إلى 170 مليونًا في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح رئيس المجموعة البروفيسور شو جيانغو، أن خمس الإصابات في العالم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، وأضاف: "بحلول أوائل مارس قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة من كوفيد-19 إلى خمسة ملايين".

وأشار تقرير الخبراء الصينيين، بحسب روسيا اليوم، إلى أن تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يتطلّب أن يلتزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتتخذ حكومات الدول تدابير فعّالة فعلًا، مع استمرار برنامج التطعيم الشامل دون انقطاع.

لكن حتى إذا تحقّقت هذه الشروط، فإنه وفقًا لحسابات العلماء الصينيين، سيحصد كورونا أرواح نحو 300 ألف شخص آخرين حول العالم بحلول بداية مارس المقبل.

وحسب التقرير: فإن المشكلة الرئيسية هي أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، مثل الإنفلونزا، يتطور ويتحور، وقد يؤدي تكيفه مع جسم الإنسان إلى اكتساب المرض طابعًا موسميًّا، مما سيعقد بشكل كبير جهود مكافحته.

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