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"جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار

شدد على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يوم (الخميس)، غزة بأنها جحيم على الأرض للأطفال، وأبلغ الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا أنه سيطلق نداء للحصول على تمويل إنساني.

وبين "جوتيريس" أن الأعمال العدائية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء؛ الأمر الذي ساهم في حدوث حالة طوارئ إنسانية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشدد على أن وصول السلع الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث الجيش الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح أن مئات المباني والمنازل دمرت أو تضررت، كما دمرت الغارات الجوية عدة مستشفيات.

غزة فلسطين الأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار
سبق

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يوم (الخميس)، غزة بأنها جحيم على الأرض للأطفال، وأبلغ الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا أنه سيطلق نداء للحصول على تمويل إنساني.

وبين "جوتيريس" أن الأعمال العدائية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء؛ الأمر الذي ساهم في حدوث حالة طوارئ إنسانية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشدد على أن وصول السلع الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث الجيش الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح أن مئات المباني والمنازل دمرت أو تضررت، كما دمرت الغارات الجوية عدة مستشفيات.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:52 PM

"جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار

شدد على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يوم (الخميس)، غزة بأنها جحيم على الأرض للأطفال، وأبلغ الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا أنه سيطلق نداء للحصول على تمويل إنساني.

وبين "جوتيريس" أن الأعمال العدائية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء؛ الأمر الذي ساهم في حدوث حالة طوارئ إنسانية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشدد على أن وصول السلع الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث الجيش الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح أن مئات المباني والمنازل دمرت أو تضررت، كما دمرت الغارات الجوية عدة مستشفيات.

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