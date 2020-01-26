النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

بعد غياب أكثر من 70 عامًا.. عين الملاقي تلتقي أهالي وادي الفرع.. هنا قصة البداية

عثر عليها أحد المواطنين وأبلغ الجهات المعنية

عادت عين المتلاقية، أو ما تعرف عند كبار السن بـ"عين الملاقي"، التي غابت واندثرت قبل أكثر من 70 عامًا، إلى الواجهة من جديد بعدما كشف الأهالي هذا اليوم عن أحد الفلوج التابعة لها، وذلك عندما شاهد الأهالي حفرة حديثة، جاءت بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال هذا الموسم؛ ليبلغوا الجهات المعنية التي باشرت الموقع، وقامت بتأمينه لسلامة المارين.

وتفصيلاً، عثر المواطن سامي حميدان الجابري على حفرة صغيرة، كان يتوقع أنها بئر قديمة، وقام بإبلاغ الجهات المعنية التي بدورها باشرت الموقع مع بعض المواطنين، وتبيَّن بعد المعاينة أن هذه البئر هي فلج لعين قديمة، دثرتها السيول قبل 70 عامًا، ويسمى ذلك السيل بسيل غشام الذي يعد أكبر السيول التاريخية في الجزيرة العربية. فيما تم تأمين الموقع من قِبل الجهات المعنية.

وبيَّن الجابري أن العثور كان أثناء جولته في الوادي الذي يربط الطريق الرئيس بمحافظة وادي الفرع بحي الرفيف، وقال: عثرت عليها، وأبلغت الدفاع المدني الذي باشر المهمة فورًا، وبعد التحري في هذه البئر وجدنا أنها أثرية، وكانت تُستخدم قديمًا لتوزيع مياه العيون على المزارع الموجودة بالمنطقة.

ووجَّه الأهالي شكرهم إلى الجهات المعنية لتأمين وسائل السلامة لهذه العين التي كانت من ضمن 50 عينًا جارية، تسقي عشرات الألوف من النخيل في مختلف قرى وجنبات هذا الوادي الذي كان من أشرف ولايات المدينة المنورة في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وما زالت بعض عيون المحافظة جارية، وتعرف بعضها بأنها صدقة عن الصحابة -رضوان الله عليهم-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد غياب أكثر من 70 عامًا.. عين الملاقي تلتقي أهالي وادي الفرع.. هنا قصة البداية
سبق

عادت عين المتلاقية، أو ما تعرف عند كبار السن بـ"عين الملاقي"، التي غابت واندثرت قبل أكثر من 70 عامًا، إلى الواجهة من جديد بعدما كشف الأهالي هذا اليوم عن أحد الفلوج التابعة لها، وذلك عندما شاهد الأهالي حفرة حديثة، جاءت بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال هذا الموسم؛ ليبلغوا الجهات المعنية التي باشرت الموقع، وقامت بتأمينه لسلامة المارين.

وتفصيلاً، عثر المواطن سامي حميدان الجابري على حفرة صغيرة، كان يتوقع أنها بئر قديمة، وقام بإبلاغ الجهات المعنية التي بدورها باشرت الموقع مع بعض المواطنين، وتبيَّن بعد المعاينة أن هذه البئر هي فلج لعين قديمة، دثرتها السيول قبل 70 عامًا، ويسمى ذلك السيل بسيل غشام الذي يعد أكبر السيول التاريخية في الجزيرة العربية. فيما تم تأمين الموقع من قِبل الجهات المعنية.

وبيَّن الجابري أن العثور كان أثناء جولته في الوادي الذي يربط الطريق الرئيس بمحافظة وادي الفرع بحي الرفيف، وقال: عثرت عليها، وأبلغت الدفاع المدني الذي باشر المهمة فورًا، وبعد التحري في هذه البئر وجدنا أنها أثرية، وكانت تُستخدم قديمًا لتوزيع مياه العيون على المزارع الموجودة بالمنطقة.

ووجَّه الأهالي شكرهم إلى الجهات المعنية لتأمين وسائل السلامة لهذه العين التي كانت من ضمن 50 عينًا جارية، تسقي عشرات الألوف من النخيل في مختلف قرى وجنبات هذا الوادي الذي كان من أشرف ولايات المدينة المنورة في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وما زالت بعض عيون المحافظة جارية، وتعرف بعضها بأنها صدقة عن الصحابة -رضوان الله عليهم-.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:27 AM

بعد غياب أكثر من 70 عامًا.. عين الملاقي تلتقي أهالي وادي الفرع.. هنا قصة البداية

عثر عليها أحد المواطنين وأبلغ الجهات المعنية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
2,571

عادت عين المتلاقية، أو ما تعرف عند كبار السن بـ"عين الملاقي"، التي غابت واندثرت قبل أكثر من 70 عامًا، إلى الواجهة من جديد بعدما كشف الأهالي هذا اليوم عن أحد الفلوج التابعة لها، وذلك عندما شاهد الأهالي حفرة حديثة، جاءت بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال هذا الموسم؛ ليبلغوا الجهات المعنية التي باشرت الموقع، وقامت بتأمينه لسلامة المارين.

وتفصيلاً، عثر المواطن سامي حميدان الجابري على حفرة صغيرة، كان يتوقع أنها بئر قديمة، وقام بإبلاغ الجهات المعنية التي بدورها باشرت الموقع مع بعض المواطنين، وتبيَّن بعد المعاينة أن هذه البئر هي فلج لعين قديمة، دثرتها السيول قبل 70 عامًا، ويسمى ذلك السيل بسيل غشام الذي يعد أكبر السيول التاريخية في الجزيرة العربية. فيما تم تأمين الموقع من قِبل الجهات المعنية.

وبيَّن الجابري أن العثور كان أثناء جولته في الوادي الذي يربط الطريق الرئيس بمحافظة وادي الفرع بحي الرفيف، وقال: عثرت عليها، وأبلغت الدفاع المدني الذي باشر المهمة فورًا، وبعد التحري في هذه البئر وجدنا أنها أثرية، وكانت تُستخدم قديمًا لتوزيع مياه العيون على المزارع الموجودة بالمنطقة.

ووجَّه الأهالي شكرهم إلى الجهات المعنية لتأمين وسائل السلامة لهذه العين التي كانت من ضمن 50 عينًا جارية، تسقي عشرات الألوف من النخيل في مختلف قرى وجنبات هذا الوادي الذي كان من أشرف ولايات المدينة المنورة في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وما زالت بعض عيون المحافظة جارية، وتعرف بعضها بأنها صدقة عن الصحابة -رضوان الله عليهم-.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,794
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,578

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة