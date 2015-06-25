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"رئيس الغذاء والدواء": ترخيص مصانع "ورد الطائف" يدخله السوق العالمية

أكد في لقاء مع مزارعيه ومصنعيه اهتمام الهيئة بالمنتج والعمل على تسويقه

وعد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مزارعي الورد ومُلاك مصانعه بتبنّيها ومعالجتها بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن ترخيص مصانع الورد الطائفي سيضمن سلامة المنتج، ويُدخله إلى السوق العالمية، ويجعله منافسًا قويًّا، باعتبار "الورد الطائفي" منتجًا مميزًا وفريدًا من نوعه.

وفي التفاصيل: أشاد "الجضعي" بما رآه خلال زيارته لمصانع ومزارع الورد في الطائف، مؤكدًا اهتمام الهيئة بهذا المنتج، والعمل على تطويره، وتسويقه، مثمنًا ما خرجت به توصيات ورشة العمل بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لوضع خطة لتحسين وضعها خلال 3 إلى 5 أعوام، بما يضمن استمراريتها ودعمها للتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الطائف اليوم الخميس بمقرّ الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومزارعي وملاك مصانع الورد الطائفي، وعدد من المهتمين.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، الذي رحب بالحضور وأثنى على زيارة واهتمام الدكتور هشام الجضعي، مشيرًا إلى أن غرفة الطائف وانطلاقًا من واجباتها نحو القطاع الخاص ومدينة الطائف بشكلٍ عام، اتخذت العديد من الخطوات لتطوير منتج الورد الطائفي، وضمان تسويقه بطريقة حديثة وعلمية.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء برئاسة الدكتور هشام كانت قد ناقشت خلال زيارتها اليومين الماضيين للطائف ترخيصَ المنشآت في "الهيئة"، واستعراض آلية تسجيل وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني، كما جرت مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه مُنتِجي ومُصنِّعي الورد الطائفي وسبل تطوير وتنمية هذه الصناعة.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئيس الغذاء والدواء": ترخيص مصانع "ورد الطائف" يدخله السوق العالمية
سبق

وعد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مزارعي الورد ومُلاك مصانعه بتبنّيها ومعالجتها بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن ترخيص مصانع الورد الطائفي سيضمن سلامة المنتج، ويُدخله إلى السوق العالمية، ويجعله منافسًا قويًّا، باعتبار "الورد الطائفي" منتجًا مميزًا وفريدًا من نوعه.

وفي التفاصيل: أشاد "الجضعي" بما رآه خلال زيارته لمصانع ومزارع الورد في الطائف، مؤكدًا اهتمام الهيئة بهذا المنتج، والعمل على تطويره، وتسويقه، مثمنًا ما خرجت به توصيات ورشة العمل بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لوضع خطة لتحسين وضعها خلال 3 إلى 5 أعوام، بما يضمن استمراريتها ودعمها للتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الطائف اليوم الخميس بمقرّ الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومزارعي وملاك مصانع الورد الطائفي، وعدد من المهتمين.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، الذي رحب بالحضور وأثنى على زيارة واهتمام الدكتور هشام الجضعي، مشيرًا إلى أن غرفة الطائف وانطلاقًا من واجباتها نحو القطاع الخاص ومدينة الطائف بشكلٍ عام، اتخذت العديد من الخطوات لتطوير منتج الورد الطائفي، وضمان تسويقه بطريقة حديثة وعلمية.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء برئاسة الدكتور هشام كانت قد ناقشت خلال زيارتها اليومين الماضيين للطائف ترخيصَ المنشآت في "الهيئة"، واستعراض آلية تسجيل وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني، كما جرت مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه مُنتِجي ومُصنِّعي الورد الطائفي وسبل تطوير وتنمية هذه الصناعة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
08:32 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:11 AM

"رئيس الغذاء والدواء": ترخيص مصانع "ورد الطائف" يدخله السوق العالمية

أكد في لقاء مع مزارعيه ومصنعيه اهتمام الهيئة بالمنتج والعمل على تسويقه

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فهد العتيبي - الطائف
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1,552

وعد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مزارعي الورد ومُلاك مصانعه بتبنّيها ومعالجتها بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن ترخيص مصانع الورد الطائفي سيضمن سلامة المنتج، ويُدخله إلى السوق العالمية، ويجعله منافسًا قويًّا، باعتبار "الورد الطائفي" منتجًا مميزًا وفريدًا من نوعه.

وفي التفاصيل: أشاد "الجضعي" بما رآه خلال زيارته لمصانع ومزارع الورد في الطائف، مؤكدًا اهتمام الهيئة بهذا المنتج، والعمل على تطويره، وتسويقه، مثمنًا ما خرجت به توصيات ورشة العمل بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لوضع خطة لتحسين وضعها خلال 3 إلى 5 أعوام، بما يضمن استمراريتها ودعمها للتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الطائف اليوم الخميس بمقرّ الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومزارعي وملاك مصانع الورد الطائفي، وعدد من المهتمين.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، الذي رحب بالحضور وأثنى على زيارة واهتمام الدكتور هشام الجضعي، مشيرًا إلى أن غرفة الطائف وانطلاقًا من واجباتها نحو القطاع الخاص ومدينة الطائف بشكلٍ عام، اتخذت العديد من الخطوات لتطوير منتج الورد الطائفي، وضمان تسويقه بطريقة حديثة وعلمية.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء برئاسة الدكتور هشام كانت قد ناقشت خلال زيارتها اليومين الماضيين للطائف ترخيصَ المنشآت في "الهيئة"، واستعراض آلية تسجيل وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني، كما جرت مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه مُنتِجي ومُصنِّعي الورد الطائفي وسبل تطوير وتنمية هذه الصناعة.

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