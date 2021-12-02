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"هيئة الاتصالات" تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي

"موبايلي" الأفضل في تطبيق "سناب شات".. و"زين" تتفوق في الوصول لـ"تويتر"

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق "سناب شات"، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لتطبيق "تويتر"، وتسجيل كل من شركة "STC، وموبايلي، وزين" أفضل سرعة وصول لتطبيقي "فيسبوك، وإنستقرام".

وكشف التقرير عن تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية في منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.96%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "موبايلي" في المركز الثالث.

وأظهر التقرير الربعي تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: "ويبكس، وزوم، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت" خلال الربع الثالث من عام 2021.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق "سناب شات"، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لتطبيق "تويتر"، وتسجيل كل من شركة "STC، وموبايلي، وزين" أفضل سرعة وصول لتطبيقي "فيسبوك، وإنستقرام".

وكشف التقرير عن تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية في منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.96%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "موبايلي" في المركز الثالث.

وأظهر التقرير الربعي تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: "ويبكس، وزوم، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت" خلال الربع الثالث من عام 2021.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:50 PM

"هيئة الاتصالات" تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي

"موبايلي" الأفضل في تطبيق "سناب شات".. و"زين" تتفوق في الوصول لـ"تويتر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق "سناب شات"، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لتطبيق "تويتر"، وتسجيل كل من شركة "STC، وموبايلي، وزين" أفضل سرعة وصول لتطبيقي "فيسبوك، وإنستقرام".

وكشف التقرير عن تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية في منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.96%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "موبايلي" في المركز الثالث.

وأظهر التقرير الربعي تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: "ويبكس، وزوم، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت" خلال الربع الثالث من عام 2021.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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