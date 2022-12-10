صحيفة "مكسيكية": مهاجم "الهلال" سينتقل إلى "ليون" المكسيكي

كشفت تقارير صحفية مكسيكية النقاب عن الوجهة القادمة للاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس محترف الهلال الحالي.



وقالت صحيفة "futboltotal" إن اللاعب سينتقل لنادي ليون المكسيكي في الميركاتو الشتوي بعد أن بات اللاعب غير مرغوب باستمراره مع ناديه الحالي الهلال.



ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني للفريق المكسيكي الذي قال إنبريتوس سيكون إضافة لناديه وإنه يعرف لاعبي الفريق وجماهيريته وإن كرة القدم المكسيكية ليست بغريبة عليه".



وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن أنها تبحث بيع عقد اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لعدم الاستفادة منه بالشكل الكافي.



وكان الهلال قد ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي بوماس المكسيكي لكن اللاعب لم يقدم ما يكفي لاستمراره مع الزعيم، علماً بأن قيمة اللاعب السوقية تبلغ مليوني يورو.

