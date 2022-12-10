النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "مكسيكية": مهاجم "الهلال" سينتقل إلى "ليون" المكسيكي

كشفت تقارير صحفية مكسيكية النقاب عن الوجهة القادمة للاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس محترف الهلال الحالي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن اللاعب سينتقل لنادي ليون المكسيكي في الميركاتو الشتوي بعد أن بات اللاعب غير مرغوب باستمراره مع ناديه الحالي الهلال.

ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني للفريق المكسيكي الذي قال إنبريتوس سيكون إضافة لناديه وإنه يعرف لاعبي الفريق وجماهيريته وإن كرة القدم المكسيكية ليست بغريبة عليه".

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن أنها تبحث بيع عقد اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لعدم الاستفادة منه بالشكل الكافي.


وكان الهلال قد ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي بوماس المكسيكي لكن اللاعب لم يقدم ما يكفي لاستمراره مع الزعيم، علماً بأن قيمة اللاعب السوقية تبلغ مليوني يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "مكسيكية": مهاجم "الهلال" سينتقل إلى "ليون" المكسيكي
سبق

كشفت تقارير صحفية مكسيكية النقاب عن الوجهة القادمة للاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس محترف الهلال الحالي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن اللاعب سينتقل لنادي ليون المكسيكي في الميركاتو الشتوي بعد أن بات اللاعب غير مرغوب باستمراره مع ناديه الحالي الهلال.

ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني للفريق المكسيكي الذي قال إنبريتوس سيكون إضافة لناديه وإنه يعرف لاعبي الفريق وجماهيريته وإن كرة القدم المكسيكية ليست بغريبة عليه".

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن أنها تبحث بيع عقد اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لعدم الاستفادة منه بالشكل الكافي.


وكان الهلال قد ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي بوماس المكسيكي لكن اللاعب لم يقدم ما يكفي لاستمراره مع الزعيم، علماً بأن قيمة اللاعب السوقية تبلغ مليوني يورو.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
07:56 PM

صحيفة "مكسيكية": مهاجم "الهلال" سينتقل إلى "ليون" المكسيكي

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
7,266

كشفت تقارير صحفية مكسيكية النقاب عن الوجهة القادمة للاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس محترف الهلال الحالي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن اللاعب سينتقل لنادي ليون المكسيكي في الميركاتو الشتوي بعد أن بات اللاعب غير مرغوب باستمراره مع ناديه الحالي الهلال.

ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني للفريق المكسيكي الذي قال إنبريتوس سيكون إضافة لناديه وإنه يعرف لاعبي الفريق وجماهيريته وإن كرة القدم المكسيكية ليست بغريبة عليه".

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن أنها تبحث بيع عقد اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لعدم الاستفادة منه بالشكل الكافي.


وكان الهلال قد ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي بوماس المكسيكي لكن اللاعب لم يقدم ما يكفي لاستمراره مع الزعيم، علماً بأن قيمة اللاعب السوقية تبلغ مليوني يورو.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة