انتصارات عربية في التصفيات الآسيوية المشتركة

التعادل يخيم على مواجهة البحرين والعراق

انطلقت اليوم الخميس تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 حيث أعطيت شارة البداية لمنافسات دور المجموعات بإقامة 16 مباراة في المجموعات الثماني.

المجموعة الأولى

قلب منتخب سوريا تأخره في بداية المباراة ليحقق الفوز على الفلبين 5-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب باناد بارك في باكولود، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل عمر السومة (14 و55) وخالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ضربة جزاء) ومحمود المواس (85) أهداف سوريا، في حين أحرز خافيير باتينو (6) ومايك أوت (83) هدفي الفلبين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا فوز المالديف على غوام 1-0 على ملعب اتحاد غوام لكرة القدم في غوام، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب الصين.

المجموعة الثانية

حقق منتخب الكويت بداية قوية بعد فوزه الكبير على نيبال 7-0 على ملعب نادي الكويت في الكويت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل يوسف ناصر (6 و50) وفهد الهاجري (13) وعبدالله المطيري (59) وبدر المطوع (67) ورضا أبو جبارة (90+4) وحسين الموسوي (90+7) أهداف الفوز لصالح منتخب الكويت.

وحصد منتخب الأردن أول ثلاث نقاط بعد فوزه خارج ملعبه على الصين تايبيه 2-1 على ملعب بلدية تايبيه في تايبيه، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وسجل بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37) هدفي الأردن، في حين أحرز وين تشيه-هاو (81) هدف الصين تايبيه.

المجموعة الثالثة

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة منتخب البحرين مع نظيره العراقي والتي استضافها الملعب الوطني في المنامة.

وتقدم منتخب البحرين عبر هدف كميل الأسود في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك المنتخب العراقي التعادل في الشوط الثاني بوساطة مهند علي (86).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا تعادل كمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 على الملعب الوطني الأولمبي في فنوم بينه.

المجموعة الرابعة

نجح منتخب فلسطين في تحقيق بداية قوية بعدما تغلب على أوزبكستان 2-0 يوم الخميس على استاد فيصل الحسيني في الرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل عدي دباغ (59) وإسلام البطران (84) هدفي الفوز لصالح المنتخب الفلسطيني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا تعادل سنغافورة مع اليمن 2-2 على الملعب الوطني في سنغافورة علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب السعودية.

المجموعة الخامسة

تمكن منتخب عمان من قلب تأخره ليحقق الفوز خارج ملعبه على الهند 2-1 على ملعب أنديرا غاندي في غواهاتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وتقدم منتخب الهند في الشوط الأول عبر هدف سونيل تشيتري في الدقيقة 24، قبل أن يرد المنتخب العماني بهدفين في الشوط الثاني بوساطة منذر العلوي (82 و89).

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها استهل منتخب قطر مشوار المنافسة بتحقيق فوز كبير على أفغانستان بنتيجة 6-0 يوم الخميس على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وسجل المعز علي (4 و10 و51) وحسن الهيدوس (13) وعبدالكريم حسن (34) وبوعلام خوخي (67) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.

المجموعة السادسة

فاز منتخب طاجيكستان على قرغيزستان 1-0 يوم الخميس على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا فوز منغوليا على ميانمار 1-0 على ملعب الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار.

المجموعة السابعة

تعادل منتخب تايلاند مع جارته فيتنام 0-0 على استاد ثاماسات في باثوم ثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 على ملعب غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

المجموعة الثامنة

خسر منتخب لبنان خارج ملعبه أمام كوريا الشمالية 0-2 على ملعب كيم ايل سونغ في بيونغ يانغ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا فوز تركمانستان خارج ملعبها على سريلانكا 2-0 على ملعب مضمار كولومبو في كولومبو.