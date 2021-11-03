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رئيس الجامعة العربية المفتوحة: نهدف لخدمة التنمية بالمنطقة.. والتعليم المدمج هو المستقبل

"الزكري": لتعزيز فرص الطلاب في تعليم متوافق مع العصر ومتطلبات سوق العمل

أكّد الدكتور محمد الزكري؛ رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الجامعة تعمل على التوسع في دول عربية جديدة، بما يدعم نشر المعرفة عبر تعليم عالي الجودة ومرن، يخدم جهود التنمية في الدول العربية، ويحقق أهدافها.

وأشار الدكتور الزكري؛ إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعاً في اعتماد التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، وهو ما يعزّز الفرص المتاحة أمام الطلاب للحصول على تعليم متوافق مع العصر، ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الظروف التي عاشها العالم خلال العامين الماضيين شجعت جميع أطراف العملية التعليمية، من طلاب، وأولياء أمور، وجهات اعتماد، وأكاديميين، على قبول وتبني نظام وآليات التعليم المدمج والتوسع فيه.

وقال الدكتور الزكري؛ "سيعزّز نظام التعليم المدمج مشهد التعليم العالي بالمنطقة، وجودة التعليم، ويقلل التكاليف على الطلاب والحكومات، ويزيد من إمكانية وصول الفئات الأكثر حاجة للتعليم العالي".

وكشف أن عديداً من الجامعات تواصلت مع الجامعة العربية المفتوحة للاطلاع على تجربتها في التعليم المدمج، قائلاً: "لمسنا خلال العام الحالي، اهتماماً كبيراً من المؤسسات التعليمية لمعرفة مزيدٍ عن أنظمة الجامعة العربية المفتوحة ومناهجها ومساراتها التعليمية في فروعنا كافة في الدول العربية التسع".

يُذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير ربحية توجد في تسع دول عربية، وانطلقت كمشروع غير ربحي بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطوّرت تلك المبادرة عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاونٍ مشتركٍ مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الجامعة العربية المفتوحة: نهدف لخدمة التنمية بالمنطقة.. والتعليم المدمج هو المستقبل
سبق

أكّد الدكتور محمد الزكري؛ رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الجامعة تعمل على التوسع في دول عربية جديدة، بما يدعم نشر المعرفة عبر تعليم عالي الجودة ومرن، يخدم جهود التنمية في الدول العربية، ويحقق أهدافها.

وأشار الدكتور الزكري؛ إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعاً في اعتماد التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، وهو ما يعزّز الفرص المتاحة أمام الطلاب للحصول على تعليم متوافق مع العصر، ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الظروف التي عاشها العالم خلال العامين الماضيين شجعت جميع أطراف العملية التعليمية، من طلاب، وأولياء أمور، وجهات اعتماد، وأكاديميين، على قبول وتبني نظام وآليات التعليم المدمج والتوسع فيه.

وقال الدكتور الزكري؛ "سيعزّز نظام التعليم المدمج مشهد التعليم العالي بالمنطقة، وجودة التعليم، ويقلل التكاليف على الطلاب والحكومات، ويزيد من إمكانية وصول الفئات الأكثر حاجة للتعليم العالي".

وكشف أن عديداً من الجامعات تواصلت مع الجامعة العربية المفتوحة للاطلاع على تجربتها في التعليم المدمج، قائلاً: "لمسنا خلال العام الحالي، اهتماماً كبيراً من المؤسسات التعليمية لمعرفة مزيدٍ عن أنظمة الجامعة العربية المفتوحة ومناهجها ومساراتها التعليمية في فروعنا كافة في الدول العربية التسع".

يُذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير ربحية توجد في تسع دول عربية، وانطلقت كمشروع غير ربحي بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطوّرت تلك المبادرة عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاونٍ مشتركٍ مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:52 PM

رئيس الجامعة العربية المفتوحة: نهدف لخدمة التنمية بالمنطقة.. والتعليم المدمج هو المستقبل

"الزكري": لتعزيز فرص الطلاب في تعليم متوافق مع العصر ومتطلبات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الدكتور محمد الزكري؛ رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الجامعة تعمل على التوسع في دول عربية جديدة، بما يدعم نشر المعرفة عبر تعليم عالي الجودة ومرن، يخدم جهود التنمية في الدول العربية، ويحقق أهدافها.

وأشار الدكتور الزكري؛ إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعاً في اعتماد التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، وهو ما يعزّز الفرص المتاحة أمام الطلاب للحصول على تعليم متوافق مع العصر، ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن الظروف التي عاشها العالم خلال العامين الماضيين شجعت جميع أطراف العملية التعليمية، من طلاب، وأولياء أمور، وجهات اعتماد، وأكاديميين، على قبول وتبني نظام وآليات التعليم المدمج والتوسع فيه.

وقال الدكتور الزكري؛ "سيعزّز نظام التعليم المدمج مشهد التعليم العالي بالمنطقة، وجودة التعليم، ويقلل التكاليف على الطلاب والحكومات، ويزيد من إمكانية وصول الفئات الأكثر حاجة للتعليم العالي".

وكشف أن عديداً من الجامعات تواصلت مع الجامعة العربية المفتوحة للاطلاع على تجربتها في التعليم المدمج، قائلاً: "لمسنا خلال العام الحالي، اهتماماً كبيراً من المؤسسات التعليمية لمعرفة مزيدٍ عن أنظمة الجامعة العربية المفتوحة ومناهجها ومساراتها التعليمية في فروعنا كافة في الدول العربية التسع".

يُذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير ربحية توجد في تسع دول عربية، وانطلقت كمشروع غير ربحي بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطوّرت تلك المبادرة عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاونٍ مشتركٍ مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

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