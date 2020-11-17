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آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

تقام الخميس القادم إنفاذًا للأمر السامي الكريم .. بعد شروق الشمس بـ15دقيقة

إنفاذاً للأمر السامي الكريم وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه الوزير الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.

يذكر أنه تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

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آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

إنفاذاً للأمر السامي الكريم وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه الوزير الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.

يذكر أنه تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
02:33 PM

آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

تقام الخميس القادم إنفاذًا للأمر السامي الكريم .. بعد شروق الشمس بـ15دقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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إنفاذاً للأمر السامي الكريم وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه الوزير الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.

يذكر أنه تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

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