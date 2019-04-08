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رجال الأمن يواصلون تدريب "وطن 89" برئاسة أمن الدولة

بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 89" بمشاركة "13" قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

وتفقد قادة القطاعات الأمنية القوات المشاركة استعدادات منسوبيهم لتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتشمل جميع المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، فيما استمعوا إلى شرح مفصل عن فعاليات التمرين والتكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

ويهدف التمرين الأمني المشترك الذي تنظم النسخة الثالثة منه قوات أمن المنشآت، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

ويتمتع "رجال الأمن" بمختلف القطاعات العسكرية في كل وقت وزمان بالروح المعنوية العالية، في ظل الجاهزية المتكاملة لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وعيون ساهرة لحفظ الأمن بجهود ميدانية مكثفة تضرب بيد من حديد كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رجال الأمن يواصلون تدريب "وطن 89" برئاسة أمن الدولة
سبق

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 89" بمشاركة "13" قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

وتفقد قادة القطاعات الأمنية القوات المشاركة استعدادات منسوبيهم لتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتشمل جميع المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، فيما استمعوا إلى شرح مفصل عن فعاليات التمرين والتكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

ويهدف التمرين الأمني المشترك الذي تنظم النسخة الثالثة منه قوات أمن المنشآت، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

ويتمتع "رجال الأمن" بمختلف القطاعات العسكرية في كل وقت وزمان بالروح المعنوية العالية، في ظل الجاهزية المتكاملة لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وعيون ساهرة لحفظ الأمن بجهود ميدانية مكثفة تضرب بيد من حديد كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
04:49 PM

رجال الأمن يواصلون تدريب "وطن 89" برئاسة أمن الدولة

بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية

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متعب البقمي - الرياض
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يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 89" بمشاركة "13" قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

وتفقد قادة القطاعات الأمنية القوات المشاركة استعدادات منسوبيهم لتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتشمل جميع المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، فيما استمعوا إلى شرح مفصل عن فعاليات التمرين والتكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

ويهدف التمرين الأمني المشترك الذي تنظم النسخة الثالثة منه قوات أمن المنشآت، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

ويتمتع "رجال الأمن" بمختلف القطاعات العسكرية في كل وقت وزمان بالروح المعنوية العالية، في ظل الجاهزية المتكاملة لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وعيون ساهرة لحفظ الأمن بجهود ميدانية مكثفة تضرب بيد من حديد كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

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