"تعليم تبوك" يعتمد تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ

من أعمالها متابعة عمل اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم

‬اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، قرار تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ.

وقال أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك موسى الحربي: إن اللجنة ستبدأ أعمالها من الآن؛ لمتابعة أعمال الاستعداد للعام الدراسي المقبل، كلٌّ فيما يخصه من إدارات تعليمية ومدرسية وأقسام تابعة لها ومكاتب التعليم في المحافظات التابعة للمنطقة.

وأضاف أمين الإدارة أن تشكيل اللجنة الرئيسة، جاء على النحو التالي: مدير عام التعليم رئيساً للجنة، ونائبه المساعد للشؤون المدرسية، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية (بنين)، والمساعد للخدمات المساندة، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات)، وأمين الإدارة العامة، وعدد من مديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم.

وأوضح "الحربي" أن من مهام اللجنة الرئيسية متابعة عمل اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم، وإعداد خطط الاستعداد والخطط البديلة ورفعها للأمانة العامة لإدارات التعليم بالوزارة، ورصد البيانات المطلوبة في النظام بكل دقة ومطابقتها للواقع الفعلي وما يتم تنفيذه من مشروعات، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة في معالجة الرصد ومعالجة الصعوبات، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على واقع الأداء ودراسة نتائجه.