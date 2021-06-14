الرئيس الأميركي: دفاعنا عن أوروبا وتركيا وكندا التزام مقدس

أكد أهمية حلف الأطلسي لبلاده

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن لزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الاثنين)، أن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا التزام مقدس، بالنسبة للولايات المتحدة، فيما يمثل تحولاً ملحوظاً عن تهديدات سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف العسكري.

وقال "بايدن" عقب وصوله بسيارته الرئاسية السوداء: "أود أن تعرف كل أوروبا أن الولايات المتحدة هناك، وأن حلف شمال الأطلسي مهم للغاية بالنسبة لها"، وفقاً لـ"رويترز".

وسعى "بايدن" مجدداً، لدى وصوله إلى بروكسل بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في إنجلترا مطلع الأسبوع، إلى حشد الحلفاء الغربيين لدعم استراتيجية أميركية لاحتواء الصعود العسكري للصين وكذلك إظهار الوحدة في مواجهة العدوان الروسي.