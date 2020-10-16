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"التعليم" تستعرض باليونسكو جهود المملكة في التعليم عن بُعد خلال كورونا

أكدت أنها نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة

استعرضت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم الدكتورة عهود الفارس منجزات وجهود المملكة في التعليم عن بُعد، والحلول التي قدمتها وزارة التعليم في مواجهة جائحة كورونا؛ لضمان استمرارية التعليم، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ضمن مشاركة وزارة التعليم في الملتقى الذي أقامته اليونسكو بعنوان: "أسبوع التعليم عن بُعد"؛ للتعرّف على مجهودات مجموعة من الدول حول تجربة إغلاق المدارس أثناء جائحة COVID-19.

وقالت الدكتورة الفارس: "إن دول العالم مرت بواقع جديد ومختلف بسبب الجائحة التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية على كافة الأصعدة في العالم أجمع، وماترتب على ذلك من إستراتيجيات وتوجهات وفق رؤية حديثة، والنظر للحلول الابتكارية، مشيرةً إلى الانطلاق المباشر نحوَ أفق أرحب من المعالجات لمواجهة الجائحة بشكل مباشر للحدّ من خطورتـِها، إضافة إلى تشكيل الواقع التعليمي الجديد، والاستفادة من التقنيات التعليمية؛ لكي تقوم بالدور التعليمي المنشود".

وأبانت أن وزارة التعليم نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة، مستظلةً بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ودعمها غير المحدود لقطاع التعليم، مؤكدةً أن المسؤوليات التي تتحمّلها وزارة التعليم فرضت البحث المستمر عن الفرص كافة، والممكنات للحدّ من خطر تفشي الجائحة، ومواجهة تداعياتـها التي طالت التعليم في دول العالم، والبحث عن الحلول والبدائل الميسّرة لتقديم التعليم بوجه عام، والتعليم العالي بوجه خاص.

وأشارت الفارس في كلمتها إلى سرعة تجاوب وزارة التعليم في الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ضمن خطة محكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكافة أعضاء العملية التعليمية (الطالب، المعلّم، ولي الأمر، قائد المدرسة، المشرف التربوي)، مشيرةً إلى الدراسة التي أعدها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة بالشراكة مع عدة جهات مثل اليونسكو ISTE، OECD، OLC تحت عنوان: "الــــدراســــــة التوثيقيـــــــة الشاملـــــة للتعليــم الإلكتروني للتعليــم العــام بالمملكــة"، والتي أبرزت فيها مجهودات المملكة في التحوّل الرقمي للتعليم مقارنةً مع 36 دولة؛ وفق مجموعة من المعايير التي تقيس الانتقال الإستراتيجي نحو التعليم عن بُعد.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي منظمة اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تستعرض باليونسكو جهود المملكة في التعليم عن بُعد خلال كورونا
سبق

استعرضت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم الدكتورة عهود الفارس منجزات وجهود المملكة في التعليم عن بُعد، والحلول التي قدمتها وزارة التعليم في مواجهة جائحة كورونا؛ لضمان استمرارية التعليم، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ضمن مشاركة وزارة التعليم في الملتقى الذي أقامته اليونسكو بعنوان: "أسبوع التعليم عن بُعد"؛ للتعرّف على مجهودات مجموعة من الدول حول تجربة إغلاق المدارس أثناء جائحة COVID-19.

وقالت الدكتورة الفارس: "إن دول العالم مرت بواقع جديد ومختلف بسبب الجائحة التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية على كافة الأصعدة في العالم أجمع، وماترتب على ذلك من إستراتيجيات وتوجهات وفق رؤية حديثة، والنظر للحلول الابتكارية، مشيرةً إلى الانطلاق المباشر نحوَ أفق أرحب من المعالجات لمواجهة الجائحة بشكل مباشر للحدّ من خطورتـِها، إضافة إلى تشكيل الواقع التعليمي الجديد، والاستفادة من التقنيات التعليمية؛ لكي تقوم بالدور التعليمي المنشود".

وأبانت أن وزارة التعليم نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة، مستظلةً بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ودعمها غير المحدود لقطاع التعليم، مؤكدةً أن المسؤوليات التي تتحمّلها وزارة التعليم فرضت البحث المستمر عن الفرص كافة، والممكنات للحدّ من خطر تفشي الجائحة، ومواجهة تداعياتـها التي طالت التعليم في دول العالم، والبحث عن الحلول والبدائل الميسّرة لتقديم التعليم بوجه عام، والتعليم العالي بوجه خاص.

وأشارت الفارس في كلمتها إلى سرعة تجاوب وزارة التعليم في الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ضمن خطة محكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكافة أعضاء العملية التعليمية (الطالب، المعلّم، ولي الأمر، قائد المدرسة، المشرف التربوي)، مشيرةً إلى الدراسة التي أعدها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة بالشراكة مع عدة جهات مثل اليونسكو ISTE، OECD، OLC تحت عنوان: "الــــدراســــــة التوثيقيـــــــة الشاملـــــة للتعليــم الإلكتروني للتعليــم العــام بالمملكــة"، والتي أبرزت فيها مجهودات المملكة في التحوّل الرقمي للتعليم مقارنةً مع 36 دولة؛ وفق مجموعة من المعايير التي تقيس الانتقال الإستراتيجي نحو التعليم عن بُعد.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
11:51 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
03:54 AM

"التعليم" تستعرض باليونسكو جهود المملكة في التعليم عن بُعد خلال كورونا

أكدت أنها نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرضت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم الدكتورة عهود الفارس منجزات وجهود المملكة في التعليم عن بُعد، والحلول التي قدمتها وزارة التعليم في مواجهة جائحة كورونا؛ لضمان استمرارية التعليم، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ضمن مشاركة وزارة التعليم في الملتقى الذي أقامته اليونسكو بعنوان: "أسبوع التعليم عن بُعد"؛ للتعرّف على مجهودات مجموعة من الدول حول تجربة إغلاق المدارس أثناء جائحة COVID-19.

وقالت الدكتورة الفارس: "إن دول العالم مرت بواقع جديد ومختلف بسبب الجائحة التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية على كافة الأصعدة في العالم أجمع، وماترتب على ذلك من إستراتيجيات وتوجهات وفق رؤية حديثة، والنظر للحلول الابتكارية، مشيرةً إلى الانطلاق المباشر نحوَ أفق أرحب من المعالجات لمواجهة الجائحة بشكل مباشر للحدّ من خطورتـِها، إضافة إلى تشكيل الواقع التعليمي الجديد، والاستفادة من التقنيات التعليمية؛ لكي تقوم بالدور التعليمي المنشود".

وأبانت أن وزارة التعليم نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة، مستظلةً بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ودعمها غير المحدود لقطاع التعليم، مؤكدةً أن المسؤوليات التي تتحمّلها وزارة التعليم فرضت البحث المستمر عن الفرص كافة، والممكنات للحدّ من خطر تفشي الجائحة، ومواجهة تداعياتـها التي طالت التعليم في دول العالم، والبحث عن الحلول والبدائل الميسّرة لتقديم التعليم بوجه عام، والتعليم العالي بوجه خاص.

وأشارت الفارس في كلمتها إلى سرعة تجاوب وزارة التعليم في الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ضمن خطة محكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكافة أعضاء العملية التعليمية (الطالب، المعلّم، ولي الأمر، قائد المدرسة، المشرف التربوي)، مشيرةً إلى الدراسة التي أعدها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة بالشراكة مع عدة جهات مثل اليونسكو ISTE، OECD، OLC تحت عنوان: "الــــدراســــــة التوثيقيـــــــة الشاملـــــة للتعليــم الإلكتروني للتعليــم العــام بالمملكــة"، والتي أبرزت فيها مجهودات المملكة في التحوّل الرقمي للتعليم مقارنةً مع 36 دولة؛ وفق مجموعة من المعايير التي تقيس الانتقال الإستراتيجي نحو التعليم عن بُعد.

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