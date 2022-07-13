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حفل وداع لـ "عودة".. هكذا عبّرت أردنية عن مشاعرها وهي تغادر المملكة

بمنفذ الحديثة كانت المبادرة التي قدّمها "بدعمكم نتميز".. و"العازمي": شكراً

تصوير: نواف الشراري

"والله نشامى وما قصرتوا، أنا وأولادي وبناتي تخرجوا من هون دكاترة من جامعات هالبلد، والحمدلله ما شفت ضيم بهالبلد حتى لو عشت كمان 100 سنة بها، ويا رب يديم هالبلد والملك سلمان ومحمد بن سلمان".. بهذه الكلمات الصادقة وباللهجة الأردنية الأصيلة، عبّرت مواطنة أردنية عن مشاعرها وهي تغادر بلدها الثاني "المملكة العربية السعودية" عبر منفذ الحديثة بالقريات خلال مبادرة حفل الوداع الذي قدّمه فريق "بدعمكم نتميز" لعدد من حافلات الأشقاء الأردنيين المغادرة للأردن، وذلك ضمن مبادرة عودة لتمكين الوافدين الراغبين في العودة لبلدانهم ومشاركة من الفريق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تنفذها الجهات الحكومية بمنفذ الحديثة مع المسافرين وتوزيع أعضاء الفريق المعقمات والكمامات على المسافرين ومرافقتهم حتى المنفذ وإنهاء اجراءات خروجهم، إضافة إلى تقديم باقات الورد لرجال الجمارك تقديرًا لجهودهم المبذولة في المنفذ الحدودي.

ورفع رئيس فريق "بدعمكم نتميز" خالد العازمي، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للمبادرات التطوعية، ومنحه القائمين عليها الفرصة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، كما قدّم شكره لمحافظ القريات المكلف المهندس حبيب عبدالصمد؛ لمتابعته المستمرة لأعمال الفريق.

وأشاد "العازمي"؛ بالدعم الكبير الذي يجده الفريق من رجال الأعمال بمحافظة القريات، ومنهم داعم هذه المبادرة للأشقاء بالأردن بمنفذ الحديثة رجل الأعمال "بدر حمود العنزي"؛ داعيًا الجميع إلى الوقوف مع مثل هذه المبادرات التطوعية التي ينفذها عدد من أبناء هذا الوطن للمواطنين والمقيمين على أرضه المباركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفل وداع لـ "عودة".. هكذا عبّرت أردنية عن مشاعرها وهي تغادر المملكة
سبق

تصوير: نواف الشراري

"والله نشامى وما قصرتوا، أنا وأولادي وبناتي تخرجوا من هون دكاترة من جامعات هالبلد، والحمدلله ما شفت ضيم بهالبلد حتى لو عشت كمان 100 سنة بها، ويا رب يديم هالبلد والملك سلمان ومحمد بن سلمان".. بهذه الكلمات الصادقة وباللهجة الأردنية الأصيلة، عبّرت مواطنة أردنية عن مشاعرها وهي تغادر بلدها الثاني "المملكة العربية السعودية" عبر منفذ الحديثة بالقريات خلال مبادرة حفل الوداع الذي قدّمه فريق "بدعمكم نتميز" لعدد من حافلات الأشقاء الأردنيين المغادرة للأردن، وذلك ضمن مبادرة عودة لتمكين الوافدين الراغبين في العودة لبلدانهم ومشاركة من الفريق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تنفذها الجهات الحكومية بمنفذ الحديثة مع المسافرين وتوزيع أعضاء الفريق المعقمات والكمامات على المسافرين ومرافقتهم حتى المنفذ وإنهاء اجراءات خروجهم، إضافة إلى تقديم باقات الورد لرجال الجمارك تقديرًا لجهودهم المبذولة في المنفذ الحدودي.

ورفع رئيس فريق "بدعمكم نتميز" خالد العازمي، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للمبادرات التطوعية، ومنحه القائمين عليها الفرصة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، كما قدّم شكره لمحافظ القريات المكلف المهندس حبيب عبدالصمد؛ لمتابعته المستمرة لأعمال الفريق.

وأشاد "العازمي"؛ بالدعم الكبير الذي يجده الفريق من رجال الأعمال بمحافظة القريات، ومنهم داعم هذه المبادرة للأشقاء بالأردن بمنفذ الحديثة رجل الأعمال "بدر حمود العنزي"؛ داعيًا الجميع إلى الوقوف مع مثل هذه المبادرات التطوعية التي ينفذها عدد من أبناء هذا الوطن للمواطنين والمقيمين على أرضه المباركة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:43 AM

حفل وداع لـ "عودة".. هكذا عبّرت أردنية عن مشاعرها وهي تغادر المملكة

بمنفذ الحديثة كانت المبادرة التي قدّمها "بدعمكم نتميز".. و"العازمي": شكراً

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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8,625

تصوير: نواف الشراري

"والله نشامى وما قصرتوا، أنا وأولادي وبناتي تخرجوا من هون دكاترة من جامعات هالبلد، والحمدلله ما شفت ضيم بهالبلد حتى لو عشت كمان 100 سنة بها، ويا رب يديم هالبلد والملك سلمان ومحمد بن سلمان".. بهذه الكلمات الصادقة وباللهجة الأردنية الأصيلة، عبّرت مواطنة أردنية عن مشاعرها وهي تغادر بلدها الثاني "المملكة العربية السعودية" عبر منفذ الحديثة بالقريات خلال مبادرة حفل الوداع الذي قدّمه فريق "بدعمكم نتميز" لعدد من حافلات الأشقاء الأردنيين المغادرة للأردن، وذلك ضمن مبادرة عودة لتمكين الوافدين الراغبين في العودة لبلدانهم ومشاركة من الفريق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تنفذها الجهات الحكومية بمنفذ الحديثة مع المسافرين وتوزيع أعضاء الفريق المعقمات والكمامات على المسافرين ومرافقتهم حتى المنفذ وإنهاء اجراءات خروجهم، إضافة إلى تقديم باقات الورد لرجال الجمارك تقديرًا لجهودهم المبذولة في المنفذ الحدودي.

ورفع رئيس فريق "بدعمكم نتميز" خالد العازمي، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للمبادرات التطوعية، ومنحه القائمين عليها الفرصة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، كما قدّم شكره لمحافظ القريات المكلف المهندس حبيب عبدالصمد؛ لمتابعته المستمرة لأعمال الفريق.

وأشاد "العازمي"؛ بالدعم الكبير الذي يجده الفريق من رجال الأعمال بمحافظة القريات، ومنهم داعم هذه المبادرة للأشقاء بالأردن بمنفذ الحديثة رجل الأعمال "بدر حمود العنزي"؛ داعيًا الجميع إلى الوقوف مع مثل هذه المبادرات التطوعية التي ينفذها عدد من أبناء هذا الوطن للمواطنين والمقيمين على أرضه المباركة.

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