مكة تسجّل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"
13 متعافيًا ولا وفيات.. خلال الـ 24 ساعة
شهدت مكة المكرمة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية،
مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت
للشفاء، و 923 حالة وفاة.
وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
فيروس كورونا الجديد
مكة تسجّل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-01-19
شهدت مكة المكرمة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية،
مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت
للشفاء، و 923 حالة وفاة.
وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
04:19 PM
مكة تسجّل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"
13 متعافيًا ولا وفيات.. خلال الـ 24 ساعة
شهدت مكة المكرمة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية،
مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت
للشفاء، و 923 حالة وفاة.
وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.