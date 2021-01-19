وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

للشفاء، و 923 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت

مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

مكة تسجّل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-01-19 شهدت مكة المكرمة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت للشفاء، و 923 حالة وفاة. وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 04:19 PM

مكة تسجّل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" 13 متعافيًا ولا وفيات.. خلال الـ 24 ساعة





A A A





1 مشاركة

شهدت مكة المكرمة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية،

مقابل 13 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم، 35,148 حالة، بينها 34,134 حالة تماثلت

للشفاء، و 923 حالة وفاة.

وتبقت 91 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة المكرمة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.