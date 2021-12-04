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"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء

شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض وأخرى لتموين الجبهات

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء
سبق

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:00 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:48 AM

"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء

شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض وأخرى لتموين الجبهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,668

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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