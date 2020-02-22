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تأهُّل 16 لاعبًا إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت"

تأهَّل 16 لاعبًا من أصل 16 ألف مشترك إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت" التي تقام بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

ومع اقتراب التصفيات النهائية من مرحلة الختام تزداد حماسة اللاعبين، وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من ألفَي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها تقيمها الهيئة العامة للترفيه، بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ22 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن بطولة البلوت أُقيمت على 512 طاولة، كما أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة، ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

بطولة شتاء الرياض للبلوت الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأهُّل 16 لاعبًا إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت"
سبق

تأهَّل 16 لاعبًا من أصل 16 ألف مشترك إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت" التي تقام بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

ومع اقتراب التصفيات النهائية من مرحلة الختام تزداد حماسة اللاعبين، وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من ألفَي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها تقيمها الهيئة العامة للترفيه، بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ22 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن بطولة البلوت أُقيمت على 512 طاولة، كما أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة، ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
12:56 AM

تأهُّل 16 لاعبًا إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهَّل 16 لاعبًا من أصل 16 ألف مشترك إلى المراحل النهائية لـ"بطولة شتاء الرياض للبلوت" التي تقام بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

ومع اقتراب التصفيات النهائية من مرحلة الختام تزداد حماسة اللاعبين، وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من ألفَي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.

يُذكر أن البطولة التي تُقام للمرة الثالثة في تاريخها تقيمها الهيئة العامة للترفيه، بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ22 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن بطولة البلوت أُقيمت على 512 طاولة، كما أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات 8191 مباراة، ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.

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