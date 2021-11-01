واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.
واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
06:09 PM
للجنسين.. "أمانة حائل" تُعلن 48 وظيفة بنظام التعاقد.. هذه الشروط
واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.