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للجنسين.. "أمانة حائل" تُعلن 48 وظيفة بنظام التعاقد.. هذه الشروط

لمدة 90 يوماً وذلك لأداء مهام التشوّه البصري

أعلنت أمانة منطقة حائل عن رغبتها في طرح 48 وظيفة للجنسين بالأمانة والبلديات التابعة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة 90 يوما، وذلك لأداء مهام التشوّه البصري.

وأوضحت الأمانة في حستبها على "تويتر" أن التقديم سيكون عبر الرابط https://www.amanathail.gov.sa/ESPortal/Jobs/discription.aspx، ولمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم 1 نوفمبر 2021م.

واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.

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للجنسين.. "أمانة حائل" تُعلن 48 وظيفة بنظام التعاقد.. هذه الشروط
سبق

أعلنت أمانة منطقة حائل عن رغبتها في طرح 48 وظيفة للجنسين بالأمانة والبلديات التابعة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة 90 يوما، وذلك لأداء مهام التشوّه البصري.

وأوضحت الأمانة في حستبها على "تويتر" أن التقديم سيكون عبر الرابط https://www.amanathail.gov.sa/ESPortal/Jobs/discription.aspx، ولمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم 1 نوفمبر 2021م.

واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
06:09 PM

للجنسين.. "أمانة حائل" تُعلن 48 وظيفة بنظام التعاقد.. هذه الشروط

لمدة 90 يوماً وذلك لأداء مهام التشوّه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أعلنت أمانة منطقة حائل عن رغبتها في طرح 48 وظيفة للجنسين بالأمانة والبلديات التابعة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة 90 يوما، وذلك لأداء مهام التشوّه البصري.

وأوضحت الأمانة في حستبها على "تويتر" أن التقديم سيكون عبر الرابط https://www.amanathail.gov.sa/ESPortal/Jobs/discription.aspx، ولمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم 1 نوفمبر 2021م.

واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

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