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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان .. 598 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 6 حالات وفاة

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 588 من المُقيمين، و10 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18.375 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أنه أجرى 9.081 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5.195.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

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لبنان .. 598 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 588 من المُقيمين، و10 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18.375 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أنه أجرى 9.081 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5.195.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:40 PM

لبنان .. 598 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 6 حالات وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيروت
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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 588 من المُقيمين، و10 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18.375 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أنه أجرى 9.081 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5.195.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

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