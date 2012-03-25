النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماليزيا ترحب بمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

أكدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، واعتبرت أنها خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، اليوم، استعداد ماليزيا للعمل عن كثب مع المملكة والمجتمع الدولي بهدف تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.

ودعت ماليزيا الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة التي وصفتها بالذھبیة لتنفیذ هذه المبادرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الحل الدائم الوحيد للصراع في اليمن يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات الشاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماليزيا ترحب بمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن
سبق

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، واعتبرت أنها خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، اليوم، استعداد ماليزيا للعمل عن كثب مع المملكة والمجتمع الدولي بهدف تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.

ودعت ماليزيا الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة التي وصفتها بالذھبیة لتنفیذ هذه المبادرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الحل الدائم الوحيد للصراع في اليمن يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات الشاملة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:24 PM

ماليزيا ترحب بمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

أكدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - كوالالمبور
0
43

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، واعتبرت أنها خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، اليوم، استعداد ماليزيا للعمل عن كثب مع المملكة والمجتمع الدولي بهدف تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.

ودعت ماليزيا الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة التي وصفتها بالذھبیة لتنفیذ هذه المبادرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الحل الدائم الوحيد للصراع في اليمن يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات الشاملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,787

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة