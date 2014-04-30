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محافظ الحرث يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "المحزري"

استُشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي

أدى محافظ الحرث صالح بن علي القحطاني بعد صلاة عصر اليوم بجامع السلب بمحافظة الحرث صلاة الميت على الشهيد أحمد بن جابر محزري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الحرث تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد المحزري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم ــ رحمه الله ــ في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ الحرث رئيس مركز الخشل عبده أحمد دوداني، ومدير تعليم جازان عيسى بن أحمد الحكمي، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من المشايخ، وجمع غفير من الأهالي.

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محافظ الحرث يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "المحزري"
سبق

أدى محافظ الحرث صالح بن علي القحطاني بعد صلاة عصر اليوم بجامع السلب بمحافظة الحرث صلاة الميت على الشهيد أحمد بن جابر محزري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الحرث تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد المحزري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم ــ رحمه الله ــ في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ الحرث رئيس مركز الخشل عبده أحمد دوداني، ومدير تعليم جازان عيسى بن أحمد الحكمي، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من المشايخ، وجمع غفير من الأهالي.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:42 PM

محافظ الحرث يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "المحزري"

استُشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي

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محمد طيران - عسير
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6,108

أدى محافظ الحرث صالح بن علي القحطاني بعد صلاة عصر اليوم بجامع السلب بمحافظة الحرث صلاة الميت على الشهيد أحمد بن جابر محزري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الحرث تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد المحزري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم ــ رحمه الله ــ في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ الحرث رئيس مركز الخشل عبده أحمد دوداني، ومدير تعليم جازان عيسى بن أحمد الحكمي، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من المشايخ، وجمع غفير من الأهالي.

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