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"تعليم الليث" يستلم 4 مشاريع تعليمية بـ25 مليون ريال

تأسيس منشآت لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة شؤون المباني، استلام أربعة مشاريع تعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٢٥ مليون ريال.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه المباني تأتي في إطار التوجهات الحالية لوزارة التعليم التي تقوم على تأسيس منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقاً للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية

وأشار إلى أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة – بعون الله تعالى – خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية قد بلغت ٩٢٪ ، و٨٪؜ للمباني المستأجرة.

من جانب آخر نوّه مدير شؤون المباني المهندس أحمد بن حامد الزبيدي إلى الدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل على إنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حالياً، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها، مع الحرص على التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأضاف المهندس الزبيدي أن المباني التعليمية التي تم استلامها هي: متوسطة وثانوية شعب المرتع "بنات"، متوسطة وثانوية القعبة "بنات"، متوسطة وثانوية الوسقة "بنات"، ومبنى الطفولة المبكرة بغميقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الليث" يستلم 4 مشاريع تعليمية بـ25 مليون ريال
سبق

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة شؤون المباني، استلام أربعة مشاريع تعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٢٥ مليون ريال.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه المباني تأتي في إطار التوجهات الحالية لوزارة التعليم التي تقوم على تأسيس منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقاً للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية

وأشار إلى أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة – بعون الله تعالى – خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية قد بلغت ٩٢٪ ، و٨٪؜ للمباني المستأجرة.

من جانب آخر نوّه مدير شؤون المباني المهندس أحمد بن حامد الزبيدي إلى الدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل على إنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حالياً، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها، مع الحرص على التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأضاف المهندس الزبيدي أن المباني التعليمية التي تم استلامها هي: متوسطة وثانوية شعب المرتع "بنات"، متوسطة وثانوية القعبة "بنات"، متوسطة وثانوية الوسقة "بنات"، ومبنى الطفولة المبكرة بغميقة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
04:54 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:33 AM

"تعليم الليث" يستلم 4 مشاريع تعليمية بـ25 مليون ريال

تأسيس منشآت لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة شؤون المباني، استلام أربعة مشاريع تعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٢٥ مليون ريال.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه المباني تأتي في إطار التوجهات الحالية لوزارة التعليم التي تقوم على تأسيس منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقاً للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية

وأشار إلى أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة – بعون الله تعالى – خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية قد بلغت ٩٢٪ ، و٨٪؜ للمباني المستأجرة.

من جانب آخر نوّه مدير شؤون المباني المهندس أحمد بن حامد الزبيدي إلى الدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل على إنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حالياً، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها، مع الحرص على التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأضاف المهندس الزبيدي أن المباني التعليمية التي تم استلامها هي: متوسطة وثانوية شعب المرتع "بنات"، متوسطة وثانوية القعبة "بنات"، متوسطة وثانوية الوسقة "بنات"، ومبنى الطفولة المبكرة بغميقة.

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