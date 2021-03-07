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بالفيديو.. تدمير دفاع جوي معادي من نوع "سام-٦" يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.

وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تدمير دفاع جوي معادي من نوع "سام-٦" يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب
سبق

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.

وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
06:05 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:03 PM

بالفيديو.. تدمير دفاع جوي معادي من نوع "سام-٦" يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
5,852

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.

وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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