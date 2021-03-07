بالفيديو.. تدمير دفاع جوي معادي من نوع "سام-٦" يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.
وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.
دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.
وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.
دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.
وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.
دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دفاعاً جوياً معادياً من نوع (سام-٦) يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب، ورصد مقطع فيديو لحظة تدمير السلاح.
وأكد "التحالف" دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.