"شرطة الجوف" تقبض على مواطن دهس طفلاً بسيارة مسروقة

جرى إسعاف الطفل وتبين أن إصابته طفيفة

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات باشر يوم الثلاثاء الموافق 8-3-1441 هـ بلاغًا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحال التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل، يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفة، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي - بتوفيق الله - من القبض على الجاني، مواطن بالعقد الثالث، وضبط المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.