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تشمل 3 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات: (الوجه، وأملج، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل 3 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات: (الوجه، وأملج، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:44 AM

تشمل 3 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات: (الوجه، وأملج، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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