"مدني الريث" ينقذ مواطنًا سقط في وادي لجب أثناء تنزهه

بمساندة الفرق التطوعية.. وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية

تمكّن الدفاع المدني بمحافظة الريث بمساندة من الفرق التطوعية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن بعد سقوطه في وادي لجب أثناء تنزهه.

وذكر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن المواطن تم نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة ولله الحمد.