"مدني الريث" ينقذ مواطنًا سقط في وادي لجب أثناء تنزهه

تمكّن الدفاع المدني بمحافظة الريث بمساندة من الفرق التطوعية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن بعد سقوطه في وادي لجب أثناء تنزهه.
وذكر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن المواطن تم نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمحافظة الريث بمساندة من الفرق التطوعية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن بعد سقوطه في وادي لجب أثناء تنزهه.
وذكر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن المواطن تم نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمحافظة الريث بمساندة من الفرق التطوعية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن بعد سقوطه في وادي لجب أثناء تنزهه.
وذكر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن المواطن تم نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمحافظة الريث بمساندة من الفرق التطوعية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن بعد سقوطه في وادي لجب أثناء تنزهه.
وذكر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن المواطن تم نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة ولله الحمد.