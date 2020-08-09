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رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

الناصر: سنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى عبر الاستثمارات المستمرة

قالت شركة أرامكو السعودية إنها نجحت في تحقيق إنتاج تاريخي في 2 أبريل الماضي عند 12.1 مليون برميل يومياً.. كان ذلك عقب فشل محادثات خفض الإنتاج مع بدء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "نرى أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها".

وأضاف: "عازمون على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، وسنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم".

وأضاف الناصر: "إن الظروف غير المواتية الناتجة من تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمدالله، حققنا أرباحاً قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية.

شركة أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة
سبق

قالت شركة أرامكو السعودية إنها نجحت في تحقيق إنتاج تاريخي في 2 أبريل الماضي عند 12.1 مليون برميل يومياً.. كان ذلك عقب فشل محادثات خفض الإنتاج مع بدء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "نرى أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها".

وأضاف: "عازمون على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، وسنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم".

وأضاف الناصر: "إن الظروف غير المواتية الناتجة من تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمدالله، حققنا أرباحاً قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:49 AM

رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

الناصر: سنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى عبر الاستثمارات المستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة أرامكو السعودية إنها نجحت في تحقيق إنتاج تاريخي في 2 أبريل الماضي عند 12.1 مليون برميل يومياً.. كان ذلك عقب فشل محادثات خفض الإنتاج مع بدء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "نرى أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها".

وأضاف: "عازمون على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، وسنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم".

وأضاف الناصر: "إن الظروف غير المواتية الناتجة من تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمدالله، حققنا أرباحاً قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية.

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