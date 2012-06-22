هولندا والنمسا إلى دور الـ 16.. في يورو 2020

حقق منتخب هولندا فوزاً مستحقاً على نظيره مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

افتتح التسجيل ممفيس ديباي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58 على التوالي.

وكانت هولندا قد ضمنت تأهلها بالفعل إلى دور الـ 16، بعدما فازت على أوكرانيا والنمسا في الجولتين الأولى والثانية، ومن المنتظر أن تخوض مباراة دور ثمن النهائي يوم الأحد المقبل، ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث من المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

في المقابل، تذيل منتخب مقدونيا الشمالية الترتيب ليُنهي مشواره في البطولة دون أي نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، حسم منتخب النمسا تأهله إلى دور الـ 16 بفوزه على منتخب أوكرانيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على الملعب الوطني في بوخارست برومانيا.

الهدف الوحيد في المباراة جاء عن طريق كريستوف بومجارتنز في الدقيقة 21، بتسديدة داخل منطقة جزاء أوكرانيا بعد عرضية من زميله ديفيد ألابا.

وبهذا الفوز، احتلت النمسا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، لتتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 والذي ستواجه فيه منتخب إيطاليا بعدما حسم تأهله بتصدره المجموعة الأولى.