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وزير النقل يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية

بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية إيغور سنيغورف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يُسهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا وهامًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية النقل والخدمات اللوجستية التي تضم عددًا من المشاريع والمبادرات الكبرى.

وزير النقل صالح الجاسر الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية
سبق

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية إيغور سنيغورف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يُسهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا وهامًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية النقل والخدمات اللوجستية التي تضم عددًا من المشاريع والمبادرات الكبرى.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:04 PM

وزير النقل يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية

بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية إيغور سنيغورف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يُسهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا وهامًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية النقل والخدمات اللوجستية التي تضم عددًا من المشاريع والمبادرات الكبرى.

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