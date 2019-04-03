النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مملكة البحرين

الملك حمد بن عيسى كان في وداعه بمطار صخير

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مملكة البحرين الشقيقة، عقب زيارة أخوية؛ استجابةً لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار صخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يغادر مملكة البحرين
سبق

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مملكة البحرين الشقيقة، عقب زيارة أخوية؛ استجابةً لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار صخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
03:06 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
05:20 PM

خادم الحرمين الشريفين يغادر مملكة البحرين

الملك حمد بن عيسى كان في وداعه بمطار صخير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
1
9,671

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مملكة البحرين الشقيقة، عقب زيارة أخوية؛ استجابةً لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار صخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة