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بتدريبات استشفائية بالمسبح .. النصر يفتح ملف لقاء الاتحاد المرتقب

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

وأجرى الأصفر تدريباته من خلال مجموعتين، المجموعة التي شاركت في لقاء الطائي خضعت إلى تدريبات استشفائية بالمسبح، والأخرى شاركت في تمارين لياقية منوعة، واختتم الأرجنتيني المران بمناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتدريبات استشفائية بالمسبح .. النصر يفتح ملف لقاء الاتحاد المرتقب
سبق

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

وأجرى الأصفر تدريباته من خلال مجموعتين، المجموعة التي شاركت في لقاء الطائي خضعت إلى تدريبات استشفائية بالمسبح، والأخرى شاركت في تمارين لياقية منوعة، واختتم الأرجنتيني المران بمناورة على جزء من الملعب.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:50 PM

بتدريبات استشفائية بالمسبح .. النصر يفتح ملف لقاء الاتحاد المرتقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

وأجرى الأصفر تدريباته من خلال مجموعتين، المجموعة التي شاركت في لقاء الطائي خضعت إلى تدريبات استشفائية بالمسبح، والأخرى شاركت في تمارين لياقية منوعة، واختتم الأرجنتيني المران بمناورة على جزء من الملعب.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,285
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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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