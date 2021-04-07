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بعد فيديو العراة.. ترحيل 12 أوكرانية ورجل روسي من دبي

وُجهت إليهم اتهامات بنشر الفجور

أكد الجهات المختصة في دبي أن المجموعة التي قُبض عليها؛ بسبب التقاط صور لهم وهم عراة في شرفة أحد المباني، سوف يُرحّلون من البلاد.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 12 امرأة أوكرانية على الأقل ورجل روسي، بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر هذه المجموعة أثناء التقاط صور عارية في إحدى الشرفات في مبنى بمنطقة دبي مارينا.

ووُجّهت إلى المجموعة التي صوّرت هذا الفيديو اتهامات بنشر الفجور، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

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بعد فيديو العراة.. ترحيل 12 أوكرانية ورجل روسي من دبي
سبق

أكد الجهات المختصة في دبي أن المجموعة التي قُبض عليها؛ بسبب التقاط صور لهم وهم عراة في شرفة أحد المباني، سوف يُرحّلون من البلاد.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 12 امرأة أوكرانية على الأقل ورجل روسي، بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر هذه المجموعة أثناء التقاط صور عارية في إحدى الشرفات في مبنى بمنطقة دبي مارينا.

ووُجّهت إلى المجموعة التي صوّرت هذا الفيديو اتهامات بنشر الفجور، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
05:21 PM

بعد فيديو العراة.. ترحيل 12 أوكرانية ورجل روسي من دبي

وُجهت إليهم اتهامات بنشر الفجور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
7,773

أكد الجهات المختصة في دبي أن المجموعة التي قُبض عليها؛ بسبب التقاط صور لهم وهم عراة في شرفة أحد المباني، سوف يُرحّلون من البلاد.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 12 امرأة أوكرانية على الأقل ورجل روسي، بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر هذه المجموعة أثناء التقاط صور عارية في إحدى الشرفات في مبنى بمنطقة دبي مارينا.

ووُجّهت إلى المجموعة التي صوّرت هذا الفيديو اتهامات بنشر الفجور، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

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