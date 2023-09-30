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ضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

اللجنة الأمنية صادرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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ضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:52 PM

ضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

اللجنة الأمنية صادرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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