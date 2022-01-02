كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة. وقال المركز: يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق. وتابع المركز: يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة .

كتلة هوائية باردة تداهم أجواء المملكة وتبدأ غدًا.. الصفر ما دونه والرياض حاضرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.

وقال المركز: يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق.

وتابع المركز: يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة .

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 03:56 PM

كتلة هوائية باردة تداهم أجواء المملكة وتبدأ غدًا.. الصفر ما دونه والرياض حاضرة المركز الوطني للأرصاد: تستمر حتى الجمعة ولا يستبعد تكون الصقيع بمناطق عدة





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كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.

وقال المركز: يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق.

وتابع المركز: يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة .