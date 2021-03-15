النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تعزي رئيس جمهورية الصومال في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.
وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه".

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي رئيس جمهورية الصومال في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.
وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه".

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
07:46 PM

القيادة تعزي رئيس جمهورية الصومال في وفاة الرئيس الأسبق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
781

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.
وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه".

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,098
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة