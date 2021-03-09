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الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات

قالت إنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب للسجناء السياسيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين في قائمة العقوبات، على إثر تورطهما في ارتكاب انتهاكات وُصفت بالجسيمة لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، أوضحت واشنطن أن المسؤولين هما محققا الحرس الثوري الإيراني علي همتيان ومسعود صفداري، مضيفة أنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والعقوبات غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران، وفق سكاي نيوز عربية.


وشددت وزارة الخارجية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

وأردفت الخارجية الأمريكية، أنها أوضحت مخاوفها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير في ظروف سيئة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.

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الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين في قائمة العقوبات، على إثر تورطهما في ارتكاب انتهاكات وُصفت بالجسيمة لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، أوضحت واشنطن أن المسؤولين هما محققا الحرس الثوري الإيراني علي همتيان ومسعود صفداري، مضيفة أنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والعقوبات غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران، وفق سكاي نيوز عربية.


وشددت وزارة الخارجية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

وأردفت الخارجية الأمريكية، أنها أوضحت مخاوفها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير في ظروف سيئة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:25 PM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:41 PM

الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات

قالت إنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب للسجناء السياسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين في قائمة العقوبات، على إثر تورطهما في ارتكاب انتهاكات وُصفت بالجسيمة لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، أوضحت واشنطن أن المسؤولين هما محققا الحرس الثوري الإيراني علي همتيان ومسعود صفداري، مضيفة أنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والعقوبات غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران، وفق سكاي نيوز عربية.


وشددت وزارة الخارجية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

وأردفت الخارجية الأمريكية، أنها أوضحت مخاوفها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير في ظروف سيئة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.

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