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محكمة روسية تأمر بسجن الخصم اللدود لـ"بوتين"

رفضت استئناف "نافالني" ضد اعتقاله

أمرت محكمة روسية اليوم (الخميس) باحتجاز المعارض أليكسي نافالني في السجن، ورفضت استئنافه ضد اعتقاله، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووضع "نافالني"، الخصم اللدود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا يوم 18 يناير؛ بسبب انتهاكات مزعومة للإفراج المشروط ينفيها، ويمكن أن يواجه سنوات في السجن.

ودعا الغرب "بوتين" للإفراج عن "نافالني"، واحتج عشرات الآلاف من الروس على سجنه السبت الماضي.

ودعا حلفاء "نافالني" إلى احتجاجات جديدة نهاية هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عنه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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محكمة روسية تأمر بسجن الخصم اللدود لـ"بوتين"
سبق

أمرت محكمة روسية اليوم (الخميس) باحتجاز المعارض أليكسي نافالني في السجن، ورفضت استئنافه ضد اعتقاله، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووضع "نافالني"، الخصم اللدود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا يوم 18 يناير؛ بسبب انتهاكات مزعومة للإفراج المشروط ينفيها، ويمكن أن يواجه سنوات في السجن.

ودعا الغرب "بوتين" للإفراج عن "نافالني"، واحتج عشرات الآلاف من الروس على سجنه السبت الماضي.

ودعا حلفاء "نافالني" إلى احتجاجات جديدة نهاية هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عنه.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
04:45 PM

محكمة روسية تأمر بسجن الخصم اللدود لـ"بوتين"

رفضت استئناف "نافالني" ضد اعتقاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت محكمة روسية اليوم (الخميس) باحتجاز المعارض أليكسي نافالني في السجن، ورفضت استئنافه ضد اعتقاله، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووضع "نافالني"، الخصم اللدود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا يوم 18 يناير؛ بسبب انتهاكات مزعومة للإفراج المشروط ينفيها، ويمكن أن يواجه سنوات في السجن.

ودعا الغرب "بوتين" للإفراج عن "نافالني"، واحتج عشرات الآلاف من الروس على سجنه السبت الماضي.

ودعا حلفاء "نافالني" إلى احتجاجات جديدة نهاية هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عنه.

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