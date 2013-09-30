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السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها

تحت رعاية السفير السعودي في المملكة المتحدة

تحت رعاية السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، و مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيليده كينيدي ماكلين، يقام الليلة حفل توزيع جوائز تكريم، وتقدير الإنجازات المتميزة للطلاب السعوديين الذين درسوا وتخرجوا من الحامعات البريطانية في حفل افتراضي،عن بعد، نظرًا للاعتبارات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
ويمكن مشاهدة حفل توزيع الجوائز عبر البث المباشر من صفحة السفارة على الفيسبوك على رابط التالي.
https://www.facebook.com/ukinsaudiarabia

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها
سبق

تحت رعاية السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، و مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيليده كينيدي ماكلين، يقام الليلة حفل توزيع جوائز تكريم، وتقدير الإنجازات المتميزة للطلاب السعوديين الذين درسوا وتخرجوا من الحامعات البريطانية في حفل افتراضي،عن بعد، نظرًا للاعتبارات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
ويمكن مشاهدة حفل توزيع الجوائز عبر البث المباشر من صفحة السفارة على الفيسبوك على رابط التالي.
https://www.facebook.com/ukinsaudiarabia

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:40 PM

السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها

تحت رعاية السفير السعودي في المملكة المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، و مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيليده كينيدي ماكلين، يقام الليلة حفل توزيع جوائز تكريم، وتقدير الإنجازات المتميزة للطلاب السعوديين الذين درسوا وتخرجوا من الحامعات البريطانية في حفل افتراضي،عن بعد، نظرًا للاعتبارات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
ويمكن مشاهدة حفل توزيع الجوائز عبر البث المباشر من صفحة السفارة على الفيسبوك على رابط التالي.
https://www.facebook.com/ukinsaudiarabia

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